Україна підтвердила удар російських ракет по території Польщі

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що росія ударила ракетами по Польщі.

«Сьогодні сталося й те, про що ми давно попереджали. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Російські ракети вдарили по Польщі... Бити ракетами на території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці! Це дуже суттєва ескалація», — зазначив він.

За словами президента, українська сторона не раз говорила про те, що держава-терорист не обмежиться лише Україною.

«Це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Що довше Росія відчуває безкарність, то більше буде загроз для всіх, до кого можуть дістати російські ракети», — наголосив Зеленський та закликав Польщу до рішучих дій.

«Треба діяти. І я хочу зараз сказати всім нашим польським братам і сестрам: Україна завжди вас підтримає! Вільних людей терор не зламає! Перемога можлива, коли немає жаху! У нас з вами — немає. Росія протиставляє себе світу. Росія тероризує і нас, і всіх, до кого може дотягнутися. Зробимо все, щоб зупинити її!» — резюмував президент України.