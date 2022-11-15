У Києві ліквідовують наслідки ракетного удару. Є дві жертви

У Києві рятувальники ліквідовують наслідки російських ракетних ударів.
Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у Печерському районі столиці через падіння уламків збитої ракети на пʼятиповерховий житловий будинок виникли пожежі на другому і третьому поверхах. Частина фасаду будинку зруйнована.
Також уламки частково зруйнували квартиру на 24-му поверсі 24-поверхового житлового будинку. Пожежі там не було.
В Оболонському районі столиці уламки збитої ракети впали біля фундаменту занедбаного будівництва.
Наразі відомо про одного загиблого (тіло дістали з-під завалів) та одного пораненого. Інформацію про жертв уточнюють.
- 15 листопада росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Окупанти запустили ракети Х-101 і Х-555 з літаків Ту-95 і Ту-160, «традиційні» райони запуску — Ростовська область і Каспійське море.
- Загалом росіяни випустили понад 90 ракет. Збито 73 ракети і 10 дронів-камікадзе Shahed-136/131 іранського виробництва.
- Загалом росіяни пошкодили 15 обʼєктів енергетичної інфраструктури. Також окупанти влучили у дві житлові багатоповерхівки в Києві. Через критичну ситуацію «Укренерго» вводить екстрені відключення світла по всій Україні.