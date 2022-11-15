У Києві пролунали вибухи. Попередньо, збито чотири крилаті ракети

У Києві 15 листопада пролунали вибухи. Попередньо, Сили протиповітряної оборони збили над столицею чотири крилаті ракети.

Про це повідомила Київська військова адміністрація.

«Інформація по жертвах та постраждалих уточнюється. Всі відповідні служби вже працюють», — заявили у відомстві.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про два влучання російських ракет у Печерському районі. Постраждали два житлових будинки. На місці працюють медики та рятувальники.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко показав відео будинків, які вразили російські снаряди.

О 16:04 мер Києва Віталій Кличко повідомив про ще одне влучання у багатоповерхівку у Печерському районі.