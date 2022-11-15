Ракетна атака росії заблокувала у Кривому Розі понад 500 шахтарів. Триває рятувальна операція

У Кривому Розі рятують шахтарів, які під час вибухів були в шахтах, повідомив керівник військової адміністрації Олександр Вілкул.
Під час ракетної атаки у шахтах перебували 566 шахтарів. Триває рятувальна операція. На поверхню вже вивели 457 людей, під землею залишаються ще 109. На евакуацію потрібно кілька годин.
Вілкул додав, що ситуація в місті складна. Рятівники борються з масштабною пожежею. Без світла кілька районів міста. У Тернівському районі через відсутність електрики зупинилися котельні. Кілька насосних станцій запустили з генераторів. У місті можливий слабкий тиск води.
О 20:01 Вілкул повідомив про успішне закінчення рятувальної операції, яка тривала майже чотири години. Із шахт вивели всіх 566 шахтарів.
- 15 листопада росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Окупанти запустили ракети Х-101 і Х-555 з літаків Ту-95 і Ту-160, «традиційні» райони запуску — Ростовська область і Каспійське море.
- Загалом росіяни випустили понад 90 ракет. Збито 73 ракети і 10 дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131.
- Загалом росіяни пошкодили 15 обʼєктів енергетичної інфраструктури. Також окупанти влучили у дві житлові багатоповерхівки в Києві. Через критичну ситуацію «Укренерго» вводить екстрені відключення світла по всій Україні.