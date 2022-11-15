Ракетна атака росії заблокувала у Кривому Розі понад 500 шахтарів. Триває рятувальна операція

У Кривому Розі рятують шахтарів, які під час вибухів були в шахтах, повідомив керівник військової адміністрації Олександр Вілкул.

Під час ракетної атаки у шахтах перебували 566 шахтарів. Триває рятувальна операція. На поверхню вже вивели 457 людей, під землею залишаються ще 109. На евакуацію потрібно кілька годин.

Вілкул додав, що ситуація в місті складна. Рятівники борються з масштабною пожежею. Без світла кілька районів міста. У Тернівському районі через відсутність електрики зупинилися котельні. Кілька насосних станцій запустили з генераторів. У місті можливий слабкий тиск води.

О 20:01 Вілкул повідомив про успішне закінчення рятувальної операції, яка тривала майже чотири години. Із шахт вивели всіх 566 шахтарів.