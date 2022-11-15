КМДА: Під час відключення світла в Києві не працюють сирени повітряної тривоги

Під час відключення світла в Києві не працюють сирени повітряної тривоги.

Про це повідомляє Київська міська адміністрація.

Київська влада закликає жителів міста слідкувати за повідомленнями про повітряну тривогу та відбій у застосунку «Київ Цифровий», у Telegram-каналі КМДА, а також за допомогою звичайних радіоприймачів.

Про те, що через відключення електроенергії не працюють сирени повітряної тривоги, повідомив і мер Тернополя Сергій Надал.