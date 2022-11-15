КМДА: Під час відключення світла в Києві не працюють сирени повітряної тривоги

Під час відключення світла в Києві не працюють сирени повітряної тривоги.
Про це повідомляє Київська міська адміністрація.
Київська влада закликає жителів міста слідкувати за повідомленнями про повітряну тривогу та відбій у застосунку «Київ Цифровий», у Telegram-каналі КМДА, а також за допомогою звичайних радіоприймачів.
Про те, що через відключення електроенергії не працюють сирени повітряної тривоги, повідомив і мер Тернополя Сергій Надал.
- У вівторок о 15:00 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через масований запуск російських ракет. У Києві зафіксували «прильоти», а в областях спрацювала ППО (на Чернігівщині, Київщині, Полтавщині, Вінниччині, Миколаївщині, Хмельниччині, Житомирщині, Сумщині та Черкащині). У частині регіонів є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури.