Масована ракетна атака по Україні — в яких областях зафіксували «прильоти»

В Україні о 15:00 оголосили масштабну повітряну тривогу через масований запуск російських ракет. У Києві зафіксували «прильоти», а в областях спрацювала ППО (на Чернігівщині, Київщині, Полтавщині, Вінниччині, Миколаївщині, Хмельниччині, Житомирщині, Сумщині та Черкащині). У частині регіонів є влучання в обʼєкти критичної інфрастуктури.

У столиці ракети пошкодили три житлові багатоповерхівки в Печерському районі. Медики та рятувальники вже працюють на місці.

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в області працює ППО. Є інформація про збиті обʼєкти.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус о 15:12 повідомив про роботу Сил протиповітряної оборони в області.

О 15:40 голова Вінницької ОВА Сергій Борзов написав, що в області працює ППО.

О 15:53 голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що на території регіону працює ППО. Пізніше мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив про ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, у місті немає світла

О 15:55 у Роменському районі Сумської області спрацювала ППО — збито ракету, повідомив глава ОВА Дмитро Живицький. У Кривому Розу система протиповітряної оборони теж успішно відпрацювала по ворожому обʼєкту. Однак вже о 16:26 начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул написав про два ракетні удари в місті.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що після вибуху частина міста залишилася без електроенергії. Голова Львівської ОВА Максим Козицький уточнив, що ворог уразив обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині.

Міський голова Рівного Олександр Тертяк о 16:18 повідомив про «прильот» по обʼєкту критичної інфраструктури. Деякі частини міста залишилися без електроенергії.

Два «прильоти» зафіксували на Хмельниччині. У самому Хмельницькому в деяких районах відсутнє електропостачання, повідомив голова ОВА Сергій Гамалій о 16:23.

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко о 16:26 повідомив, що на Ковельщині пролунали вибухи.

О 16:32 у Кременчуцькому районі пацілили в об’єкт інфраструктури, повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш зазначив, що в області двічі успішно спрацювала система ППО.

Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що російський агресор обстріляв ракетами об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого у місті виникли проблеми з енергопостачанням.

«Є прильоти з боку Бєлгорода. Через ушкодження об'єкта критичної інфраструктури виникли проблеми з енергопостачанням. Зупинено рух тролейбусів, трамваїв, метро. Зараз енергетики та комунальні служби роблять все можливе для відновлення енергопостачання та якнайшвидшої нормалізації життя Харкова», — зазначив Ігор Терехов.