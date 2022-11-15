Майже весь Львів залишився без світла. Місто підключають до генераторів

У Львові знеструмлено 80% території міста. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу тепла. Гарячої води теж немає.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
«Наші комунальники вже запускають дизель-генератори. Одну людину поранено внаслідок ракетного обстрілу. Потерпілого оперативно госпіталізували», — додав він.
Трамваї та тролейбуси в місті не курсують. Відновлювальні роботи почнуться після завершення тривоги.
Усі школярі та дошкільнята перебувають в укриттях разом зі вчителями та вихователями до завершення тривоги.
Без світла також залишаються частини Яворівського, Золочівського та Червоноградського районів Львівщини.
- Після оголошення повітряної тривоги росіяни випустили по території України сотню ракет. Окупанти випускають ракети Х-101 і Х-555, «традиційні» райони запуску — Ростовська область і Каспійське море. Для пусків ракет застосовують переважно літаки Ту-95 і Ту-160, але також армія рф бʼє «Калібрами» з акваторії Чорного моря.