Росіяни за три години випустили по Україні 100 ракет

Після оголошення повітряної тривоги росіяни випустили по території України сотню ракет.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Усього випущено 80 ракет і летить ще щонайменше 20. Тобто приблизно 100 ракет уже випущено по території України. Окупанти перевершили 10 жовтня — тоді було 84 ракети», — сказав Ігнат.

За його словами, росіяни випускають по Україні ракети Х-101 і Х-555, «традиційні» райони запуску — Ростовська область і Каспійське море. Для пусків ракет застосовують переважно літаки Ту-95 і Ту-160, але також армія рф бʼє «Калібрами» з акваторії Чорного моря.