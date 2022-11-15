«Бережіть себе». Президент закликав перебувати в укриттях до кінця тривоги

Володимир Зеленський повідомив, що від початку тривоги росіяни вже випустили по Україні 85 ракет, ще 20 можуть прилетіти найближчим часом. Президент закликав населення не виходити з укриттів, поки триває тривога.

«Бажаю здоровʼя! 85 ракет випущено по Україні, по наших містах, здебільшого по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло, чого хоче ворог, але він цього не добʼється. Попереду ще може бути 20 нових ударів», — зазначив Зеленський.