У Відні екоактивісти облили чорною фарбою картину Густава Клімта

У Відні, у музеї Леопольда кліматичні активісти групи «Останнє покоління» облили чорною фарбою картину Густава Клімта «Смерть і життя».

Рідина — це фейкова нафта. Картина не постраждала, однак пошкоджено скло, захисна рама, стіна та підлога.

У своєму Twitter активісти назвали нове буріння нафтових та газових свердловин «смертним вироком людству». «Ми знаємо проблему вже 50 років, ми маємо нарешті діяти, інакше планету буде знищено. Зупиніть знищення копалин. Ми мчимо до кліматичного пекла», — кричали двоє чоловіків під час своєї акції.

З нагоди Дня Леопольда вхід до музею Леопольда був безкоштовним. Попри суворий контроль, наприклад, сумки треба було здавати, активісти пронесли рідину в музей у грілці під одягом.

Директор музею Ганс-Петер Віпплінгер назвав побоювання кліматичних активістів виправданими, «проте напад на твори мистецтва, безперечно, є неправильним способом досягнення наміченої мети запобігання кліматичному колапсу». Він звернувся до «Останнього покоління» із закликом знайти інші способи заявити про свої побоювання.