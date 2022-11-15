Розвідка США: Росія відкладала відступ із Херсону до проміжних виборів у Конгрес, щоб не додавати політичних успіхів Байдену

Американська розвідка має дані про те, що росіяни навмисно тягнули з відступом із правого берега Херсонщини та Херсону до проміжних виборів до Конгресу США. Вони не хотіли давати адміністрації Байдена додаткових політичних успіхів перед голосуванням.

Про це пише CNN із посиланням на джерела в розвідці.

Там зазначають, що російські високопосадовці обговорювали проміжні вибори у США як один із факторів під час ухвалення рішення про відхід із правого берега Херсонщини.

Водночас аналітики наголошують, що вибори були далеко не єдиною причиною відступу росіян. Їхні підрозділи готувалися до втечі протягом кількох тижнів, що змусило американських чиновників задуматися, коли саме вони офіційно визнають це.

Хоча розвіддані не є формальною оцінкою намірів росії, вони є ознакою того, що рф, як і раніше, зацікавлена ​​в тому, щоб впливати на політичну ситуацію в США, хоча, за словами джерел, росія, ймовірно, неправильно розрахувала вплив такої заяви на вибори. Перед виборами російські агенти використовували різні медіаплатформи, щоб очорнити кандидатів від демократів у деяких штатах.

Водночас представники Конгресу та Білого дому, які відстежують російські інформаційні операції, вважають, що росіяни дуже переоцінили, наскільки громадяни США стежать за окремими подіями на лінії фронту в Україні. До того ж, позиція росіян базується на тому, що у разі перемоги республіканців США нібито скоротять військову допомогу Україні, хоча достеменних доказів цьому немає.

«Подібна заява — хоч би як росія її назвала — все одно свідчить про те, що вони віддають єдиний обласний центр, захоплений під час вторгнення», — сказав один із людей, знайомих із розвідданими.