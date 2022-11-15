У продаж запустили останню партію браслетів з металу «Азовсталі». Тепер їх можна замовити за кордон

Платформа UNITED24 запустила продаж останнього накладу браслетів з металу «Азовсталі».
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Цю партію виготовили з 17-метрових літер «Вірю в ЗСУ», які стояли біля найбільшого прапора України.
«Увесь прибуток від продажу піде на флот морських дронів, які захистять Україну від російських кораблів і їхніх крилатих ракет», — зазначив голова Мінцифри.
Відтепер браслети можна купити за кордоном за цим посиланням:
- 6 жовтня платформа для збору коштів для України United24 запустила проєкт «Азовсталь. Символ незламності». У рамках першої частини ініціативи будуть продавати браслети, які виготовлені з останньої довоєнної партії металу заводу «Азовсталь».