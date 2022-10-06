Україна починає продавати браслети з металу «Азовсталі»

Платформа для збору коштів для України United24 запустила проєкт «Азовсталь. Символ незламності». У рамках першої частини ініціативи будуть продавати браслети, які виготовлені з останньої довоєнної партії металу заводу «Азовсталь».

Про це Офіс президента України повідомив 6 жовтня.

Кожен браслет виготовлений із 5 грамів сталі, яку виробили на прокатному стані 3600 комбінату «Азовсталь». Листопрокатний цех, у якому багато років працював стан 3600, став одним із місць, де тримали оборону захисники й захисниці Маріуполя. Увесь прибуток від продажу браслетів піде на закупівлю дронів для армії. Дизайн браслетів розробив ювелірний дім SOVA.

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Через обмежений обсяг сталі перша партія браслетів налічує 10 тисяч штук. Вартість виробу — 1 500 грн. Придбати браслет можна тут або у мережі ювелірних магазинів SOVA. Доставка по Україні «Новою поштою» безкоштовна.