Премʼєр-міністр Китаю назвав ядерні погрози росії «безвідповідальними»

Премʼєр-міністр Китаю Лі Кецян наголосив на «безвідповідальності» ядерних загроз під час саміту в Камбоджі.
Про це пише Reuters.
Лі Кецян узяв участь у саміті Східної Азії 13 листопада разом із президентом США Джо Байденом. За даними джерел Reuters, премʼєр-міністр Китаю «досить широко говорив про політику Китаю щодо України».
Лі «зробив чіткий наголос на суверенітеті, на безвідповідальності ядерних загроз, на необхідності гарантувати, що ядерна зброя не використовується у спосіб, який пропонують деякі», — процитував китайського премʼєра анонімний американський чиновник.
Своєю чергою, Байден на саміті у Камбоджі заявив, що Сполучені Штати будуть «рішуче конкурувати» з Китаєм і зберігатимуть лінії звʼязку відкритими, щоб запобігти конфлікту.
У понеділок, 14 листопада президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрінуться особисто вперше після вступу Байдена на посаду.
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