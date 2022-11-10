США і Японія почали масштабні військові навчання. Вони відпрацюють стримування китайських військ

Сили самооборони Японії та Збройні сили США розпочали масштабні навчання на південно-західних японських островах і навколо них. Мета навчань — підвищити оперативний потенціал з урахуванням посилення військових загроз від Китаю та імітація оборони віддалених японських островів.
Про це пише Kyodo News.
Навчання під назвою «Гострий меч» (Keen Sword) триватимуть до 19 листопада. У них візьмуть участь приблизно 26 тисяч японських військовослужбовців наземних, морських і повітряних сил та майже 10 тисяч солдатів США, серед яких представники Космічних сил.
У навчаннях будуть задіяні орієнтовно 30 військових кораблів і до 370 літаків. Також до маневрів приєднаються чотири військові кораблі та два літаки ЗС Австралії, Канади та Великої Британії.
- Останнім часом у районі Східнокитайського моря посилюється напруга через погрози Китаю приєднати до себе Тайвань і пуски ракет військами КНДР. Минулі навчання Південної Кореї та США проходили під масштабні запуски північнокорейських ракет.
- Північна Корея тоді назвала запуски імітацією удару по Південній Кореї та США.