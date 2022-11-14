«Беларускі Гаюн»: Росія вивезла з білорусі ще 20 ракет для застосування на Донбасі

Росія вивезла з білорусі ще 20 ракет для зенітних ракетних комплексів, щоб використати їх у війні проти України.

Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

За їхніми даними, 13 листопада до білорусі прилетів черговий Іл-76 вкс рф. Борт із реєстраційним номером RF-76605 приземлився на аеродром «Мачулищі». Там він перебував упродовж двох годин, після чого відлетів на аеродром «Міллерово» у Ростовську область.

Раніше повідомлялося, що за останні дні у «Мачулищі» з росії прилітало вісім Іл-76, які, найімовірніше, вивозять ракети для ЗРК С-300/400 з білорусі.

Так, учора у напрямку аеродрому «Мачулищі» помітили пʼять тралів, які везли по чотири ракетних контейнери для ЗРК С-300/400 — загалом 20 ракет.

«Гаюн» припускає, що ракети вивозять для подальшого постачання угруповань рф на Луганському та Донецькому напрямках.