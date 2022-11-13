WSJ: Радник президента США з нацбезпеки під час візиту до Києва радив Україні переглянути свої цілі у війні, зокрема щодо Криму

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван під час візиту до Києва радив Україні переглянути свої цілі у війні та подумати про реалістичні вимоги до росії. Зокрема, йдеться про позицію щодо Криму.

Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Вашингтон дав зрозуміти Україні, що Київ має як мінімум здаватися відкритим для вирішення конфлікту шляхом переговорів. Салліван передав це повідомлення президенту Володимиру Зеленському та його помічникам у Києві, припустивши, що Україна отримає більше важелів впливу, якщо продемонструє відкритість до перемовин.

Зокрема, Салліван рекомендував подумати про більш реалістичні вимоги та пріоритети для переговорів з рф, зокрема переглянути заявлену мету звільнити Крим.

Водночас деякі європейські союзники США вважають, що в України мало причин зараз погоджуватися на якісь перемовини. Вони вважають, що українська армія може повернути собі більше території, якщо західна зброя продовжуватиме надходити. Водночас публічні заклики до переговорів можуть зашкодити зусиллям України та зіграти на руку росії. Якщо війна закінчиться зараз, то «українці отримають сигнал про те, що їхня боротьба безглузда». Водночас росія отримає час на перебудову економіки під санкції та воєнний час.

Також європейські та американські чиновники досі не бачать ознак, що у кремлі зацікавлені у серйозних перемовинах із Україною. Серед них також є дискусії з приводу того, коли саме ці перемовини мають відбутися.

Деякі союзники по НАТО вважають, що Україні буде складно здійснити великий прорив, оскільки вона атакуватиме більш урбанізовані та ближчі до росії райони, а також території, де російські війська перебували довше й мали час зміцнити свою оборону. Інші, впевненіші у шансах України, не вірять, що бойові дії застопоряться. Один із західних дипломатів розповів, що деякі європейські партнери стурбовані тим, що Вашингтон схилить Україну до переговорів до того, як її війська зможуть досягти подальших успіхів.