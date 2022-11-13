Вибори у США: демократи зберігають контроль над Сенатом після перемоги в Неваді

У США демократи зберігають контроль над Сенатом після перемоги у Неваді.
Про це повідомляє Reuters.
Сенатор Кетрін Кортес Масто з невеликою перевагою перемогла конкурента від республіканців Адама Лаксальта — колишнього генерального прокурора штату, якого підтримав експрезидент Дональд Трамп. Виграш Масто гарантував демократам принаймні 50 місць у Сенаті.
«Америка показала, що ми віримо в нашу демократію, що коріння демократії глибокі й сильні», — заявив на пресконференції лідер більшості у Сенаті, демократ Чак Шумер.
Зараз Сенат розділений 50 на 50 між демократами та республіканцями. Перемога у другому турі виборів у штаті Джорджія 6 грудня може допомогти демократам отримати ще одне місце. Новообрані сенатори складуть присягу 3 січня 2023 року.
- 8 листопада 2022 року у США пройшли вибори до Конгресу, який складається з Палати представників і Сенату. Американці обирали всю Палату представників, а ще — 34 зі 100 сенаторів, губернаторів штатів і численних посадовців на рівні місцевих громад.
- 12 листопада чинний сенатор-демократ від штату Аризона Марк Келлі переміг республіканця Блейка Мастерса. Це дало демократам ще одне місце у Сенаті.
- 4 листопада під час візиту до Києва радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван запевнив, що двопартійна підтримка України діятиме незалежно від результатів виборів у США.