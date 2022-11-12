У Херсоні запроваджують комендантську годину та обмежують вʼїзд-виїзд із міста

У деокупованому Херсоні запроваджується комендантська година з 17:00 до 8:00.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Шановні херсонці! …Нашим завданням є забезпечення безпеки вашого життя. Тому ми вимушені ввести з сьогоднішнього дня, з 17 години вечора до 8 години ранку комендантську годину. Відповідне розпорядження підписано начальником військової адміністрації міста Херсон», — повідомив він.

Янушевич попередив, що буде обмежена можливість виїзду з міста та в’їзду в місто до забезпечення заходів з розмінування.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко також повідомив, що українські адміністрації повернулися до Херсону.

«Пане президенте, згідно з вашим дорученням доповідаємо, що до міста Херсон прибули й приступили до виконання обовʼязків ВА Херсонської області, ВА Херсону, ВА Херсонського району», — заявив в опублікованому Тимошенком відео голова ОВА Ярослав Янушевич.