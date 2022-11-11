«Центр спротиву»: Окупанти евакуюють колаборантів та їхні родини з Нової Каховки

Росіяни вивозять колаборантів та їхні родини з тимчасово окупованої Нової Каховки (Херсонська область).

Про це повідомляє «Національний центр спротиву», створений Силами спеціальних операцій Збройних сил України.

«Місто розташоване на лівому березі Дніпра, навпроти Берислава. Сьогодні працівникам окупаційної адміністрації повідомили, що 12 листопада вони з родинами будуть евакуйовані з міста в бік Арабатської стрілки», — йдеться в повідомленні.

Евакуювати планують родини й самих працівників управління праці та соціальної політики Новокаховської окупаційної адміністрації. Для цього окупанти виділили два автобуси.