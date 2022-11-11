Місія МВФ розпочинає роботу в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду почала онлайн-дискусії з представниками українського уряду щодо нової програми кредитування.
Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян, передають «Радіо Свобода», Інтерфакс-Україна та Укрінформ.
«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками України, щоб продовжити обговорення запиту влади щодо Моніторингової програми із залученням Ради виконавчих директорів МВФ. Діалог опиратиметься на результати зустрічей, що були проведені минулого місяця у Відні», — йдеться в заяві Степаняна.
Раніше очільник Національного банку Андрій Пишний повідомляв, що робота місії триватиме до 17 листопада.
- Із 17 до 20 жовтня у Відні зустрічалися представники українського уряду з групою від МВФ. Обговорення стосувалися макрофінансових подій, підтримки та перспектив, а також бюджету України на 2023 рік і повʼязаних із ним потреб у зовнішньому фінансуванні.
- До цього Україна отримала $1,3 мільярда додаткового екстреного фінансування від МВФ.