Україна отримала $1,3 мільярда від МВФ

Україна отримала $1,3 мільярда додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Кошти спрямують на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми та підтримку економіки.
«Загалом МВФ надав нашій державі $2,7 мільярда від початку повномасштабної війни. Також найближчим часом ми з Фондом розпочнемо підготовку над новою спеціальною програмою, яка запрацює наступного року. Дякуємо нашим партнерам і союзникам за непохитну підтримку», — зазначив він.
- Україна в умовах війни потребує продовження масштабного фінансування дефіциту держбюджету. У 2023 році бюджет щомісячно потребуватиме $3,5 мільярда допомоги від партнерів.