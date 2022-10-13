Україна отримала $1,3 мільярда від МВФ

Україна отримала $1,3 мільярда додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти спрямують на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми та підтримку економіки.

«Загалом МВФ надав нашій державі $2,7 мільярда від початку повномасштабної війни. Також найближчим часом ми з Фондом розпочнемо підготовку над новою спеціальною програмою, яка запрацює наступного року. Дякуємо нашим партнерам і союзникам за непохитну підтримку», — зазначив він.