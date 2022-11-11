На космічний центр Кеннеді обрушився шторм «Ніколь». NASA оцінюють пошкодження ракети місії Artemis 1

На космічний центр Кеннеді 10 листопада обрушився тропічний шторм «Ніколь». Тепер спеціалісти управління аеронавтики NASA оцінюють пошкодження ракети Space Launch System і космічного корабля Orion місячної місії Artemis 1.
Про це пише Space.
Спеціалісти проводять візуальний огляд і тест стану техні. Попередньо, пошкодження незначні, але є проблеми з герметизацією.
Під час проходження шторму датчики зафіксували на стартовому майданчику 39B пікові пориви вітру до 132 км/год на висоті 18 метрів. Ракета SLS може витримати пориви вітру до 137 км/год на цій висоті.
Імовірно, NASA знову доведеться відтермінувати старт місії.
- Запуск місії Artemis 1 планувався 14 листопада, проте через «Ніколь» його перенесли на 16 листопада.
- За планом, перша місія у програмі дослідження Місяця NASA Artemis запустить на його орбіту капсулу Orion без екіпажа за допомогою ракети Space Launch System. У 2024 році заплановано перший політ із космонавтами навколо Місяця в межах місії Artemis-2. Місія Artemis-3 стане першою після «Аполлона-17», яка доставить людей на поверхню Місяця (за планом — у 2025 році).