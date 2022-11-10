Зеленський: Українські військові за добу на півдні звільнили 41 населений пункт

Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом доби українські військові звільнили десятки населених пунктів на півдні. Загалом вони звільнили 41 населений пункт.
Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.
«Сьогодні маємо хороші новини з півдня. Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в межах оборонної операції, що триває, — вже десятки. 41 населений пункт звільнено», — зазначив Зеленський.
Президент подякував всім українським військовим, а особливо бійцям 28-ї окремої механізованої бригади, 46-ї десантно-штурмової бригади, 60-ї окремої піхотної бригади і 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які наразі контрнаступають на Херсонщині.
- Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів, що 9 листопада на напрямку Петропавлівка — Новорайськ підрозділи ЗСУ просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів і звільнили до 107 кв. км території. На напрямку Первомайське — Херсон українські війська просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів. Звільнено 157 кв. км.
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