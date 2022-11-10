Міноборони: Генштаб підтверджуватиме звільнення населених пунктів лише після повної зачистки

У Міністерстві оборони заявили, що для повного звільнення населених пунктів українські військові мають провести зачистку. Лише тоді Генштаб офіційно підтвердить звільнення.
Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
«Що таке звільнення певного населеного пункту? У нас це зазвичай сприймають, якщо є прапор, якщо військові сфотографували прапор, то значить, що звільнили», — заявила вона.
Водночас остаточно про звільнення можна заявляти, коли українські військові закріпляться там і проведуть стабілізаційні заходи.
«Тому [у Снігурівці] можна сказати, що частина зроблена, а частина поки не зроблена. Тому поки офіційно Генштаб не заявляє», — пояснила Маляр.
- Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів, що 9 листопада на напрямку Петропавлівка — Новорайськ підрозділи ЗСУ просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів і звільнили до 107 кв. км території. На напрямку Первомайське — Херсон українські війська просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів. Звільнено 157 кв. км.
- 10 листопада бійці 131 окремого розвідувального батальйону повідомили про звільнення міста Снігурівка на Миколаївщині. Це був найбільший окупований населений пункт в області.