Євросоюз погодив невизнання російських проїзних документів, виданих на окупованих територіях України та Грузії

Рада ЄС та Європарламент погодили невизнання російських проїзних документів, виданих на окупованих територіях України та Грузії. Тепер це рішення залишилось оформити юридично.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

«Це рішення є відповіддю на неспровоковану та необґрунтовану військову агресію росії проти України та практику росії щодо видачі російських закордонних паспортів мешканцям окупованих регіонів. Це також слідує за одностороннім рішенням росії визнати незалежність грузинських територій Абхазії та Південної Осетії у 2008 році», — зазначили там.

У ЄС пояснили, що російські документи не будуть прийматися як чинні документи для отримання візи або перетину кордонів Шенгену. Там підкреслили, що таке рішення необхідне для встановлення загального підходу з приводу російських документів.