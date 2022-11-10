Проросійський екснардеп Олексій Ременюк загинув у ДТП в окупованому Криму

Депутат Верховної Ради України двох скликань, колишній член партій «Громада», «Батьківщина» і «Русь Єдина» Олексій Ременюк загинув у ДТП в окупованому Криму.

Про це 10 листопада повідомили російські ЗМІ.

За їхніми даними, Ременюк «розбився на смерть під час поліцейської погоні в Сімферополі».

66-річний Ременюк їхав з дня народження товариша на своєму авто Range Rover, коли його зупинила поліція в районі села Дубки Сімферопольського району. Під час перевірки документів його попросили пройти алкогольний огляд — він почав відмовлятися, оскільки був пʼяний.

Поліцейські спробували затримати Ременюка, проте він вирвався і поїхав, протягнувши інспектора на двері авто по асфальту.

Під час погоні машина Ременюка виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з вантажівкою. Він та його пасажир померли на місці.

Російські правоохоронці офіційно не повідомляють про ДТП за участю Ременюка.