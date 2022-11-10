Проросійський екснардеп Олексій Ременюк загинув у ДТП в окупованому Криму

Депутат Верховної Ради України двох скликань, колишній член партій «Громада», «Батьківщина» і «Русь Єдина» Олексій Ременюк загинув у ДТП в окупованому Криму.
Про це 10 листопада повідомили російські ЗМІ.
За їхніми даними, Ременюк «розбився на смерть під час поліцейської погоні в Сімферополі».
66-річний Ременюк їхав з дня народження товариша на своєму авто Range Rover, коли його зупинила поліція в районі села Дубки Сімферопольського району. Під час перевірки документів його попросили пройти алкогольний огляд — він почав відмовлятися, оскільки був пʼяний.
Поліцейські спробували затримати Ременюка, проте він вирвався і поїхав, протягнувши інспектора на двері авто по асфальту.
Під час погоні машина Ременюка виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з вантажівкою. Він та його пасажир померли на місці.
Російські правоохоронці офіційно не повідомляють про ДТП за участю Ременюка.
- Олексія Ременюка вперше було обрано депутатом Верховної Ради України у 1998 році від партії «Громада», він керував кримським відділенням «Батьківщини». 2002 року став депутатом парламенту вже від «Блоку Юлії Тимошенко», де отримав № 21 у виборчому списку. У листопаді 2002 року вийшов із фракції БЮТ і через місяць приєднався до групи «Народовладдя». Пізніше став співзасновником партії «Словʼянський народно-патріотичний союз», яка у 2006 році отримала нову назву — «Партія політики путіна». Тоді ж він очолив список партії, але втретє Ременюк до парламенту не пройшов. Після цього партія змінила назву на «Русь Єдина».
- 24 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність проросійської партії «Русь Єдина».