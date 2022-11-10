Британія заморозила російських активів на $20,4 мільярда

Уряд Великої Британії заморозив російських активів на £18 мільярдів ($20,4 мільярда). Усі вони належать російським олігархам, фізичним та юридичним особам, які перебувають під санкціями за вторгнення рф в Україну.

Про це пише Reuters із посиланням на дані Управління фінансових санкцій, що входить до складу Міністерства фінансів.

Вказано, що росія обійшла Лівію та Іран і стала країною з найбільшою кількістю санкцій у Британії.

На сьогодні Британія запровадила санкції проти понад 1 200 фізичних осіб і понад 120 організацій, повʼязаних з рф, зокрема проти відомих бізнесменів та політиків.