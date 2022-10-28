Європейський Союз заморозив російських активів на €17,5 мільярда

Європейський Союз наразі заморозив російських активів на €17,5 мільярда.

Про це австрійському мовнику ORF повідомив речник Єврокомісії Крістіан Віганд.

«Ми досягли значного прогресу — з майже €6,7 мільярда у квітні на сьогодні ми досягли €17,5 мільярда», — сказав він.

Ідеться про рахунки, нерухомість, яхти та інше майно 1 350 фізичних та юридичних осіб, проти яких запровадили санкції через російське вторгнення в Україну. Більшу частину активів заморозили Німеччина, Бельгія, Франція, Люксембург, Ірландія, Італія та Австрія.

Віганд додав, що деяким країнам ЄС ще треба виконати «домашнє завдання», однак не став підтверджувати чи заперечувати, що Угорщина заморозила лише кілька тисяч євро російських активів.