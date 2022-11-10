«Ми не будемо вказувати їм, що робити». Байден прокоментував імовірність перемовин України та рф

Президент США Джо Байден заявив, що жодне питання щодо України не вирішуватиметься без її участі.

«Усе залежить від українців... Нічого про Україну без України», — сказав він, відповідаючи на запитання, чи може український уряд піти на компроміс із росією.

«Я не знаю, що вони збираються робити. Але я знаю одне: ми не будемо вказувати їм, що вони мають робити», — додав Байден.

За його словами, коли російські війська залишать Херсон, обидві сторони вирішуватимуть, що робити в зимовий період і чи йти на компроміси.

Він також сказав, що має намір обговорити питання російської війни з лідерами G20 в Індонезії.

«Я збираюся їхати на G20. Мені сказали, що президент путін навряд чи буде там, але інші світові лідери будуть... І в нас буде можливість побачити, якими можуть бути подальші кроки», — пояснив Баден.

Крім того він зазначив, що США не закрили небо над Україною, щоб не «встрянути у третю світову війну».