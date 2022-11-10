Президент США Байден заявив, що на звʼязки Ілона Маска з іншими країнами «варто звернути увагу»

Президент США Джо Байден заявив, що звʼязки нового власника Twitter Ілона Маска з іншими країнами «варті того, щоб на них звернули увагу».

Про це пише The Guardian.

Байден сказав це у відповідь на запитання, чи вважає він Маска загрозою національній безпеці та чи має уряд США розслідувати його придбання Twitter за допомогою конгломерату Саудівської Аравії.

«Я вважаю, що співпраця та/або технічні відносини Ілона Маска з іншими країнами заслуговують уваги. Чи робить він щось неналежне? Я не припускаю цього. Я вважаю, що вони варті уваги», — сказав Байден.

Саудівський принц Аль-Валід бін Талал, один із найбагатших інвесторів Близького Сходу, та його інвестиційна компанія стали другим за величиною інвестором у Twitter після того, як компанію придбав Маск.

Два сенатори США — демократ Рон Уайден, який очолює фінансовий комітет, і Кріс Мерфі з Коннектикуту — минулого тижня закликали до «ретельної перевірки» цієї угоди.

Раніше в Білому домі заявили, що інформація про наміри США перевірити деякі підприємства Маска, зокрема Twitter, «не відповідають дійсності».