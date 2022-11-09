«Терпіння може закінчитися». Іран відкрито пригрозив Саудівській Аравії через «дестабілізацію регіону»

В Ірані відкрито пригрозили Саудівській Аравії, що «їхнє терпіння може скінчитися». Там кажуть, що Саудівська Аравія займається дестабілізацією регіону.

Про це повідомив міністр інформації та національної безпеки Ірану Ісмаїл Хатіб, пише Fars.

«У випадку Саудівської Аравії я кажу, що наша доля та доля інших країн регіону повʼязані через наше сусідство. З точки зору Ірану, будь-яка нестабільність у країнах регіону є заразною, а будь-яка нестабільність в Ірані може бути заразною для країн регіону», — заявив міністр.

За його словами, США, Велика Британія та Саудівська Аравія займаються дестабілізацією регіону. Він пояснює, що закидання камінням могутнього Ірану не має іншого сенсу, окрім переходу кордону раціональності.

«Ісламська Республіка Іран поки що прийняла стратегічне терпіння з твердою раціональністю, але вона не дає жодних гарантій для продовження цього стратегічного терпіння в разі продовження бойових дій», — наголосив Хатіб.