WSJ: Саудівська Аравія попередила про плани Ірану напасти на неї та Ірак. Військові — у стані підвищеної готовності

Саудівська Аравія попередила США про атаку з боку Ірану на цілі в королівстві. Військові США та країн Близького Сходу перебувають у стані підвищеної готовності.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
У відповідь на попередження США, Саудівська Аравія та кілька сусідніх країн підвищили рівень готовності для своїх військових сил. Саудівські посадовці заявили, що Іран готовий напасти як на королівство, так і на Ірак, щоб відвернути увагу від внутрішніх протестів, що охопили країну.
Рада національної безпеки Білого дому заявила, що стурбована попередженнями та готова відреагувати, якщо Іран здійснить атаку. «Ми стурбовані загрозою і ми залишаємося в постійному контакті по військових та розвідувальних каналах із Саудівською Аравією», — сказав речник Ради національної безпеки.
Минулого місяця командир Корпусу вартових Ісламської революції Ірану публічно попередив Саудівську Аравію про «необхідність стримувати висвітлення протестів в Ірані супутниковими новинними каналами», зокрема Iran International, який є популярним серед багатьох іранців.
«Це наше останнє попередження, тому що ви втручаєтеся в наші внутрішні справи через ці засоби масової інформації», — сказав генерал-майор Хоссейн Саламі.
- У вересні Іран охопили масові протести, які почалися після смерті 22-річної Махси Аміні — її затримала поліція моралі за «неправильне» носіння хіджабу. За свідченнями очевидців, її били кийком по голові, а потім вдарили головою об машину. Дівчину відвезли у відділок, звідки у стані коми доставили до лікарні. За кілька днів вона померла.
- За неофіційними даними, унаслідок протестів понад 200 людей загинули та більше за тисячу заарештовані. Влада Ірану звинуватила в підбурюванні протестів США, Ізраїль і Саудівську Аравію.