Гендиректор МАГАТЕ: Ознак підготовки Україною «брудної бомби» не виявлено

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили перевірку на трьох обʼєктах в Україні і не виявили ознак незаявленої ядерної активності — доказів створення «брудної бомби» не виявлено.
Про це розповів гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
«Протягом кількох днів наша інспекційна група обстежувала три обʼєкти. Ми змогли підтвердити, що не було жодних доказів витоку чи іншого неправомірного використання ядерного матеріалу», — зазначив Гроссі.
На початку листопада у МАГАТЕ повідомляли, що інспектори побували в Інституті ядерних досліджень у Києві, на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті у Жовтих Водах і на «Південному машинобудівному заводі» у Дніпрі. Вони також відібрали зразки з навколишнього середовища для аналізу, який очевидно не дав негативних результатів.
- Російські пропагандисти (а також міністр оборони рф шойгу) поширювали інформацію про те, що нібито Україна планує підірвати на своїй території так звану «брудну бомбу» — ядерний боєприпас, а потім звинуватити в цьому росію.
- 23 жовтня голова міністерства оборони росії шойгу говорив із міністрами оборони Франції, Туреччини та Великої Британії. Він також розповідав їм про «брудну бомбу», яку нібито готує Україна.
- Заяви росії розкритикували, проте запросили МАГАТЕ до України для перевірки обʼєктів. 31 жовтня інспектори МАГАТЕ почали перевірки.