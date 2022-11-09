До Сенату пройшов республіканець, який блокував військову підтримку Україні. Він переміг у штаті Кентуккі

На проміжних виборах до Конгресу США сенатор-республіканець Рендал Говард Пол утретє переміг у штаті Кентуккі. Саме він у травні заблокував законопроєкт про надання Україні пакету військової допомоги.
Про це пише The Washington Post.
Пол виграв третій термін у Сенаті, перемігши суперника з іншого кінця політичного спектра — демократа Чарльза Букера.
Коментуючи підсумки голосування, політик назвав цей результат «великою перемогою».
Політичні оглядачі називають Пола «одним із найсуперечливіших голосів у Сенаті». Він, зокрема, заявляв про «надмірне втручання уряду» в карантинні заходи під час пандемії COVID-19. А цієї весни він затримав схвалення Сенатом додаткових $40 мільярдів допомоги для ЗСУ.
- Восьмого листопада 2022 року у США пройшли вибори до Конгресу, який складається з двох палат — Палати представників і Сенату. Американці обирали всю Палату представників, а ще — 34 зі 100 сенаторів, губернаторів штатів і численних посадовців на рівні місцевих громад. Наразі обидві палати Конгресу контролює Демократична партія, але її перевага невелика.