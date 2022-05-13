У США сенатор заблокував надання Україні ще $40 мільярдів допомоги

Американський сенатор-республіканець Ренд Пол заблокував надання Україні ще $40 мільярдів допомоги — він хоче, аби був генеральний інспектор для контролю за витратами.

Про це пишуть американські газети The Washington Post та The Wall Street Journal.

Голосування у Сенаті за прискореною процедурою вимагало одноголосного ухвалення рішення (100 голосів), а це одноосібне блокування означає, що палата не схвалить цей захід цього тижня. Президент США Джо Байден хотів, щоб законопроєкт, відповідно до якого Україні надається економічна, гуманітарна та оборонна допомога на суму $39,8 млрд, був у нього на столі до кінця цього тижня.

«Ми не можемо врятувати Україну, прирікаючи економіку США», — сказав сенатор про голосування.