У США сенатор заблокував надання Україні ще $40 мільярдів допомоги

Американський сенатор-республіканець Ренд Пол заблокував надання Україні ще $40 мільярдів допомоги — він хоче, аби був генеральний інспектор для контролю за витратами.
Про це пишуть американські газети The Washington Post та The Wall Street Journal.
Голосування у Сенаті за прискореною процедурою вимагало одноголосного ухвалення рішення (100 голосів), а це одноосібне блокування означає, що палата не схвалить цей захід цього тижня. Президент США Джо Байден хотів, щоб законопроєкт, відповідно до якого Україні надається економічна, гуманітарна та оборонна допомога на суму $39,8 млрд, був у нього на столі до кінця цього тижня.
«Ми не можемо врятувати Україну, прирікаючи економіку США», — сказав сенатор про голосування.
Через протидію Ренда Пола швидкому голосуванню Сенат тепер має пройти через усі звичайні процедурні моменти. Сенатор сказав, що єдиний спосіб змусити його проголосувати за законопроєкт — це якби йому дозволили включити положення, яке вимагає призначення генерального інспектора з нагляду над фінансуванням.
Лідер сенатської більшості Чарльз Шумер та лідер сенатської меншини Мітч МакКоннелл запропонували Полу проголосувати за його поправку, але він відкинув це. «Коли у вас є пропозиція внести поправку до законопроєкту, ви не можете просто вийти та вимагати її [затвердження] указом. Спочатку ви повинні переконати інших учасників підтримати її. Так працює Сенат», — аргументував Ренд Пол.
- 11 травня Палата представників США підтримала надання Україні $40 мільярдів допомоги, далі справа була за Сенатом. Цього року Конгрес надав Україні допомогу в розмірі $13,6 мільярда, тобто, якщо останній пакет буде ухвалено, загальна сума схваленої допомоги перевищить $50 мільярдів.
- 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для військової допомоги Україні. Це рішення відновлює дію програми часів Другої світової війни, яка дозволяє президенту США більш ефективно надсилати зброю та робити інші поставки в Україну на тлі вторгнення росії — без бюрократичної тяганини.