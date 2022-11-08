Світова боксерська рада виключить російських та білоруських спортсменів із рейтингів

Світова боксерська рада (WBC) вирішила виключити зі своїх рейтингів російських та білоруських спортсменів. Також організація не дозволятиме проведення поєдинків на території рф та білорусі.
Про це заявив очільник WBC Маурісіо Сулейман, пише Tribuna.
«Усіх боксерів з росії та білорусі прибрали з рейтингів WBC. Організація не санкціонуватиме бої у цих двох країнах. Жоден їх громадянин не зможе змагатися за титул чемпіона WBC», — підкреслив він.
Водночас усі українські боксери, які не мають можливості виступати, залишаються на своїх нинішніх позиціях.
- У червні міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляв, що в разі допуску представників з росії та білорусі до участі в змаганнях, українські спортсмени готові блокувати їхні виступи та бойкотувати такі змагання.
- Рада директорів Міжнародної федерації боксу (IBA) 5 жовтня скасувала попереднє рішення та дозволила спортсменам з росії та білорусі виступати на змаганнях. Рішення набуло чинності негайно. У Міжнародній федерації боксу переконані, що «політика не повинна впливати на спорт».