Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання в разі допуску до них росіян і білорусів

У разі допуску представників з росії та білорусі до участі у змаганнях, українські спортсмени готові блокувати їхні виступи та бойкотувати такі змагання.

Про це заявили у Міністерстві молоді та спорту України.

«Спортсмени цих країн не можуть брати участь у міжнародних змаганнях ані під власними, ані під нейтральними прапорами, оскільки мовчазно погоджуються з вбивством українців, або відкрито це підтримують», — заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Міністр закликав президентів всеукраїнських федерацій звертатися до міжнародних спортивних федерацій, щоб не допустити такі випадки. Також він пропонує запросити керівників спортивних установ в Україну.

«Ми покажемо Ірпінь і Бучу, Харків і Чернігів. Вони мають знати, що відчувають українські спортсмени, коли виходять на старт поряд з представниками країн-агресорів», — наголосив Вадим Гутцайт.