«Коштів достатньо». Шмигаль озвучив середній розмір субсидії на наступний рік

Середній розмір субсидії наступного року становитиме 1 800 гривень.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Середній розмір субсидії прогнозовано складе близько 1 800 грн на місяць. У бюджеті як на цей, так і на наступний рік достатньо коштів, аби підтримати найбільш вразливі верстви населення та надати необхідний обсяг допомоги у вигляді субсидій», — підкреслив Шмигаль.

За словами премʼєра, на сьогодні субсидії від держави отримують майже 2,5 мільйона домогосподарств. «Очікується, що ця кількість зросте в наступні місяці, адже люди продовжують звертатися по відповідну допомогу», — заявили в уряді.