Команда Довженко-Центру не пустила новопризначену очільницю Юлію Каждан до будівлі

Команда Довженко-Центру зустрілась із новою очільницею Юлією Каждан та із заступником голови Держкіно Максимом Александровим, однак їх не впустили до приміщення.

Про це повідомляє «Суспільне».

Олена Гончарук, яку відсторонили від посади очільниці Довженко-Центру, сказала, що в команди немає впевненості, чи не відбудеться знищення організації. Так, Гончарук і команда побоюється, як відбуватиметься «реорганізація», а також що буде із напрацюваннями Державного фільмофонду України надалі. Керівник кіноархіву Олександр Телюк заявив, що є підстави вважати, «що колекцію хочуть вивезти, а будівлю віддати під приватизацію».

Сама ж Каждан повідомила, що в її обовʼязки входить зробити фінансовий та юридичний аналіз установи.