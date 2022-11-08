На Миколаївщині створили мобільні патрулі добровольців для збиття дронів-камікадзе

У Миколаївській області створили мобільні групи добровольців для перехоплення іранських дронів.
Про це в ефірі загальнонаціонального марафону розповів голова області Віталій Кім.
«Ми їх [дрони] вираховуємо і виїжджаємо на перехоплення. Це дає свій результат. Зараз у нас уже істотно збільшилась кількість цих мобільних груп. І для людей, які працюють, зʼявився навіть певний азарт: вони самі вивчають технічні характеристики і працюють», — зазначив Кім.
За його словами, зараз влада області ділиться цим досвідом з іншими регіонами. «Ті, хто запитує, ми всім розповідаємо, як ми це робимо. І цей досвід розповсюджується зараз далі... Останніми тижнями у нас вже неодноразово збивали їх стрілецькою зброєю. Тобто це питання бажання зараз. І чим більше зараз у нас таких вогневих груп, тим більша імовірність, що вони будуть збиті», — зазначив очільник Миколаївської ОВА.
- Війська росії наразі атакують Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 і використовують у війні багатоцільові БпЛА Mohajer-6. Сили оборони України навчилися збивати більшість атакуючих дронів.
- За даними української розвідки, найближчими днями Іран планує відправити в рф партію з понад 200 бойових дронів.
- Наприкінці вересня повідомлялося, що українські військові збили понад 300 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136.