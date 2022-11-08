Ріші Сунак анонсував газову угоду між Великою Британією та США

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак анонсував велику газову угоду зі Сполученими Штатами. Переговори про «партнерство в енергетичній безпеці» перебувають на завершальній стадії.

Про це пише The Telegraph.

У рамках цієї угоди США планують продати Великій Британії мільярди кубометрів скрапленого природного газу протягом наступного року. Подробиці договору поки невідомі. Їх можуть оприлюднити після екологічного саміту Cop27 у Єгипті.

Колишня премʼєр-міністр Великої Британії Ліз Трасс особисто обговорювала деталі угоди з президентом США Джо Байденом. На Даунінг-стріт сподівалися, що контракт оголосять ще 21 жовтня, але цей план скасували через відставку Трасс. Тож офіційні особи Великої Британії у Вашингтоні продовжили розробляти газову угоду під керівництвом Ріші Сунака. Остаточну дату її оприлюднення ще не визначили, але очікують, що це станеться протягом одного-двох тижнів.

За даними джерел The Telegraph, британська сторона сподівається, що США продадуть Сполученому Королівству близько 10 мільярдів кубометрів скрапленого газу. Цієї весни США пообіцяли всьому Євросоюзу 15 мільярдів кубометрів.