«Укренерго»: Аварійні відключення електрики тривають у семи областях і в Києві

Компанія «Укренерго» 8 листопада застосувала аварійні відключення електроенергії в Києві, а також у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Вони тривають з 09:30 за київським часом.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Напередодні там заявили, що 8 листопада аварійних відключень поза графіком не буде.
«Додаткові обмеження споживання необхідні тому, що через похолодання зростає споживання електроенергії, що приводить до збільшення навантаження на обладнання та дефіциту електроенергії в енергосистемі. Виникає загроза аварій, не менш складних, ніж ті, що сталися через обстріли ворога», — пояснили в «Укренерго».
Планові графіки погодинних відключень протягом доби діють по всій території України. В «Укренерго» вкотре закликали українців економити електроенергію.
- Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що українським енергетикам потрібно від 3 до 5 тижнів, щоб повернути «комфортний рівень» після російських ударів. Це за умови, що війська росії не завдадуть нових ракетних ударів.
- Обʼєднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада. Від обстрілів постраждало майже 40% енергетичної інфраструктури.