«Укренерго» планує на 8 листопада відключення електрики у Києві та ще семи областях. Аварійних відключень поза графіком не буде

Компанія «Укренерго» застосує 8 листопада планові відключення електроенергії у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Вони мають відбутися за графіком.
Про це пише НЕК «Укренерго» у своєму Telegram-каналі.
Водночас введення аварійних графіків відключень поза графіком поки що не передбачається.
«Обмеження для споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій», — підкреслили там.
В «Укренерго» вкотре закликали українців економити електроенергію та не вмикати одночасно декілька потужних електроприладів, особливо вранці та ввечері.
- Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що українським енергетикам потрібно від 3 до 5 тижнів, щоб повернути «комфортний рівень» після російських ударів. Це за умови, що війська росії не завдадуть нових ракетних ударів.
- Обʼєднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада. Від обстрілів постраждало майже 40% енергетичної інфраструктури.
- Через атаку аварійні відключення світла в Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях тривають і досі. «Укренерго» повідомляє, що енергомережа країни ще досі не може відновити повноцінну роботу.