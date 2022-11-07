«Укренерго» планує на 8 листопада відключення електрики у Києві та ще семи областях. Аварійних відключень поза графіком не буде

Компанія «Укренерго» застосує 8 листопада планові відключення електроенергії у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Вони мають відбутися за графіком.

Про це пише НЕК «Укренерго» у своєму Telegram-каналі.

Водночас введення аварійних графіків відключень поза графіком поки що не передбачається.

«Обмеження для споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій», — підкреслили там.

В «Укренерго» вкотре закликали українців економити електроенергію та не вмикати одночасно декілька потужних електроприладів, особливо вранці та ввечері.