В ОП заявили, що Україна не відмовляється від перемовин із росією. Для цього є одна умова

Україна не відмовляється від перемовин із росією. Для цього москві потрібно виконати лише одну умову — повністю вивести свої війська з території України.
Про це у своєму Twitter написав радник голови ОП Михайло Подоляк.
«Потрібно розуміти: Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Наша переговорна позиція відома та відкрита: 1. Спочатку рф виводить війська з України. 2. Далі — все інше», — зазначив він.
Але Подоляк наголосив, що путін у жодному разі не піде на це. Тому українська влада розуміє, що перемовини будуть вестися вже з наступним російським лідером.
- Адміністрація президента США Джо Байдена неформально просить президента Володимира Зеленського продемонструвати готовність до перемовин із росією. Там кажуть, що це дозволить зберегти підтримку з боку інших країн.
- The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомляє, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван упродовж останніх місяців веде перемовини з помічником путіна ушаковим та секретарем ради безпеки росії патрушевим. Салліван робив це, щоб знизити ризик ескалації і тримати канали звʼязку відкритими. Врегулювання війни вони не обговорювали.
- Італійське видання La Repubblica із посиланням на джерела каже, що США і НАТО припускають, що Україна може розпочати переговори з росією з позиції сили після того, як українська армія звільнить Херсон. За даними видання, США передали таке повідомлення Євросоюзу і вселяють цю думку українській владі.
- На початку жовтня президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони про неможливість проведення переговорів з президентом рф володимиром путіним.