В ОП заявили, що Україна не відмовляється від перемовин із росією. Для цього є одна умова

Україна не відмовляється від перемовин із росією. Для цього москві потрібно виконати лише одну умову — повністю вивести свої війська з території України.

Про це у своєму Twitter написав радник голови ОП Михайло Подоляк.

«Потрібно розуміти: Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Наша переговорна позиція відома та відкрита: 1. Спочатку рф виводить війська з України. 2. Далі — все інше», — зазначив він.

Але Подоляк наголосив, що путін у жодному разі не піде на це. Тому українська влада розуміє, що перемовини будуть вестися вже з наступним російським лідером.