У Києві повернули плату за паркування авто

Київська влада повернула оплату за паркування автомобілів на комунальних парковках «Київтранспарксервісу».

Про це пише пресслужба КМДА.

Вартість паркування за 1 годину залежатиме від зони паркування. Наразі встановлені такі ціни:

І зона — 35 гривень;

ІІ зона — 25 гривень;

ІІІ зона — 5 гривень.

Також повернуться і абонементні талони на паркування на добу або місяць.

«Знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування на ньому можна в міському застосунку «Київ Цифровий» у розділі «Погодинне паркування». Можливість придбати місячні паркувальні абонементи на грудень 2022 року зʼявиться у застосунку наступного тижня», — зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.