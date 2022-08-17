АМКУ оштрафував «Київтранспарксервіс» за тарифи на паркування у Києві

Антимонопольний комітет (АМКУ) оштрафував столичне комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» за невиправдано високі тарифи на паркування автомобілів у Києві.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Комітет встановив, що підприємство скористалося своїм монопольним становищем, коли розраховувало вартість паркування на своїх майданчиках, а міська адміністрація Києва легітимізувала це порушення, затвердивши тарифи розпорядженням.

Монополістом підприємство було з березня 2021 по січень 2022 року. До вартості паркування воно додало «облаштування паркування заїзними кишенями» та «обовʼязкові платежі 60%», хоча мало облаштовувати паркувальні майданчики за свій рахунок. Свої розрахунки «Київтранспарксервіс» надав міськадміністрації, а та затвердила новий тариф, збільшивши вартість паркування у столиці на 60%—82,3%.

АМКУ зобовʼязав «Київтранспарксервіс» та КМДА у двомісячний строк усунути порушення. Додатково комунальне підприємство повинно сплатити штраф у 1 484 750 грн.