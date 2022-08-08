У Києві тимчасово скасували плату за паркування.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Оплату паркування на майданчиках «Київтранспарксервісу» призупинили через судовий процес щодо вартості паркування, який наразі триває. Інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату. Перед тим, як відновити плату за паркування, столична влада повідомить містян завчасно.
Місто закликало власників машин паркуватися відповідно до правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. Адже за порушення правил дорожнього руху передбачені штрафи, які ніхто не скасовував.
- У Києві з 16 травня повернули обовʼязкову оплату за паркування. Водночас у вихідні та вночі воно лишатиметься безкоштовним.