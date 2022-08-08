У Києві тимчасово скасували плату за паркування.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Оплату паркування на майданчиках «Київтранспарксервісу» призупинили через судовий процес щодо вартості паркування, який наразі триває. Інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату. Перед тим, як відновити плату за паркування, столична влада повідомить містян завчасно.

Місто закликало власників машин паркуватися відповідно до правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. Адже за порушення правил дорожнього руху передбачені штрафи, які ніхто не скасовував.