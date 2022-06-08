У Києві повернули плату за паркування, а автомобілі порушників евакуйовуватимуть

У Києві з 16 травня повернули обовʼязкову оплату за паркування. Водночас у вихідні та вночі воно лишатиметься безкоштовним.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«У Києві з 16 травня за рішенням Київради відновлено оплату за паркування. Паркування платне у будні з 08:00 до 22:00. В інший час у будні та у вихідні паркування безкоштовне», — розповів він.

У КМДА наголосили, що автомобілі порушників евакуйовуватимуть з вулиць міста. Оплатити паркування можна в застосунку «Київ Цифровий».

«На муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою, лише через застосунок. Під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв. Тому не нехтуйте сигналам тривоги, дотримуйтеся правил дорожнього руху, швидкісного режиму в місті та не створюйте аварійних ситуацій», — сказав Поворозник.