У вівторок частина світу зможе спостерігати за повним місячним затемненням. Наступне буде у 2025 році

Восьмого листопада частина світу зможе побачити повне місячне затемнення, наступне очікується у 2025 році.

Про це повідомляє The Guardian.

Це явище буде видно по всій Північній Америці до світанку. В Азії, Австралії та решті Тихого океану його можна буде побачити після заходу сонця. Водночас Африка, Близький Схід і більшість Європи не матимуть шансу побачити затемнення. Їм доведеться чекати до наступного у 2025 році.

Повне затемнення триватиме майже 90 хвилин — з 10:16 до 11:41 ранку за київським часом. Затемнення буде здаватися червонувато-оранжевим, створивши так званий кривавий місяць. За словами вчених із NASA, Місяць перебуватиме на відстані 390 553 км від Землі. Спостерігачі зможуть краще побачити це видовище на ясному небі та за допомогою біноклів та телескопів. Також під час повного місячного затемнення Уран має бути видно на ширину пальця над Місяцем — він буде нагадувати яскраву зірку.

Це буде друге повне місячне затемнення цього року після травневого.

Кривавий Місяць протягом 27 липня 2018 року. Wikimedia